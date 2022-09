Event Final Field Set For Paris World Challenge Cup

The stage is set for event finals at the 2022 Paris World Challenge Cup! The competition will be streamed live on Sport en France on September 25th starting at 7:20 a.m. ET

For the free YouTube stream, click here. For the Sport en France stream (VPN required), click here.

Click here for live scores.

Full Schedule:

Men’s Floor – 7:30 a.m. ET

Men’s Pommel Horse/Women’s Vault – 8:06 a.m. ET

Men’s Still Rings/Women’s Uneven Bars – 8:44 a.m. ET

Men’s Vault/Women’s Beam – 10:10 a.m. ET

Men’s Parallel Bars/Women’s Floor – 10:48 a.m. ET

Men’s High Bar – 11:27 a.m. ET

Here’s who qualified to each event final!

Women’s Vault

Jade Carey (USA) – 14.350 Jordan Chiles (USA) – 13.950 Coline Devillard (FRA) – 13.825 Lisa Vaelen (BEL) – 13.350 Kaia Tanskanen (FIN) – 12.975 Greta Mayer (HUN) – 12.750 Nancy Taman (EGY) – 12.975 Aneta Holasova (CZE) – 12.725

Women’s Uneven Bars

Rebeca Andrade (BRA) – 14.600 Lisa Vaelen (BEL) – 13.900 Ellie Black (CAN) – 13.900 Lorrane Oliveira (BRA) – 13.600 Zoja Szekely (HUN) – 13.500 Jordan Chiles (USA) – 13.400 Shilese Jones (USA) – 13.200 Aline Friess (FRA) – 13.100

Women’s Beam

Shilese Jones (USA) – 13.450 Jade Carey (USA) – 13.400 Melanie de Jesus dos Santos (FRA) – 13.250 Ellie Black (CAN) – 13.000 Jennifer Gadirova (GBR) – 12.900 Marine Boyer (FRA) – 12.850 Nikolett Szilagyi (HUN) – 12.750 Denelle Pedrick (CAN) – 12.750

Women’s Floor